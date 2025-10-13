Refuerzan medidas ante temporada de frentes fríos

Con el inicio de la temporada de frentes fríos este mes de septiembre, el secretario de Protección Civil (PC) Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, informó que estos fenómenos podrían generar rachas de viento, bajas temperaturas y desprendimiento de láminas o techos en la capital chiapaneca, mientras destacó que el Ayuntamiento en coordinación con la dependencia implementará acciones preventivas y asesoría gratuita a la población para evitar riesgos.

El funcionario señaló que, si bien los impactos suelen concentrarse en la zona norte del estado, la capital chiapaneca no está exenta de sufrir afectaciones.

“Los frentes fríos siempre pegan más en la zona norte de Chiapas pero en Tuxtla Gutiérrez también se presentan consecuencias, como la disminución de temperaturas y fuertes rachas de viento que pueden provocar la caída de árboles, tinacos o láminas de techos”, explicó.

Además, indicó que el fenómeno suele impactar con mayor intensidad en las zonas altas del municipio, tanto al norte como al sur, donde los vientos azotan con más fuerza.

“En la última ocasión se registraron alrededor de 12 afectaciones; algunas fueron parciales y otras implicaron el levantamiento completo de techos”, detalló.

Ante este panorama, PC Municipal reforzará la difusión de medidas preventivas y brindará asesoría gratuita a los habitantes para asegurar de manera correcta las láminas y estructuras vulnerables.

“Queremos que la población esté preparada y sepa cómo proteger su vivienda. Estamos disponibles para ofrecer recomendaciones y acompañamiento cuando sea necesario”, destacó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier riesgo o incidente a las líneas de emergencia.

“La prevención sigue siendo la mejor herramienta para reducir los efectos de estos fenómenos naturales”, concluyó.