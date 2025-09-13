Refuerzan medidas de seguridad ante Fiestas Patrias

En el marco de las celebraciones patrias, el secretario de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, explicó que se activará un operativo conjunto con el Gobierno del Estado para garantizar la seguridad de la población durante los eventos que se realizarán del 13 al 16 de septiembre en la capital chiapaneca, señalando el despliegue de 400 elementos de diversas áreas del Ayuntamiento.

El funcionario detalló que el Ayuntamiento dispondrá de elementos de diferentes áreas como Obras Públicas, Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil.

Además, subrayó que se instalarán centros de hidratación bajo la coordinación de Protección Civil estatal y que se supervisarán los protocolos de pirotecnia para reducir riesgos a los asistentes.

Ante la temporada de lluvias, vigente en la capital, Mancilla Velázquez pidió a la ciudadanía tomar precauciones y evitar arriesgarse.

“Estamos en temporada de lluvias y este año hemos registrado un alto número de tormentas eléctricas. Sugerimos no llevar a niños ni adultos mayores a los eventos, portar impermeables en lugar de paraguas especialmente aquellos con punta metálica, para evitar riesgos por descargas eléctricas y atender siempre las recomendaciones de seguridad”, puntualizó.

Tráfico

Sobre la concentración en la plaza cívica, aseguró que el Gobierno del Estado pretende distribuir a los asistentes en la zona central-sur para evitar aglomeraciones y facilitar la movilidad.

Por su parte, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, destacó la importancia de vivir estas fiestas en un ambiente de calma y orden, resaltando que se trata de un evento que reunirá a las familias tuxtlecas.

“Hoy tenemos la tranquilidad de poder salir nuevamente a la calle a disfrutar del grito. Habrá un despliegue de seguridad permanente, en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Queremos que las familias disfruten con plena libertad y tranquilidad”, afirmó.