Refuerzan medidas preventivas ante precipitaciones

El secretario de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, señaló que las lluvias registradas en la ciudad en los últimos días provocaron afectaciones menores: tres casas inundadas y 17 con encharcamientos; mientras destacó la falta de daños mayores, gracias a las acciones preventivas implementadas por el Ayuntamiento y la coordinación de diversas dependencias municipales.

El funcionario detalló que las tres viviendas atendidas con inundaciones severas, alcanzaron hasta un metro y medio de altura de agua.

Trabajo colaborativo

“Se brindó atención inmediata con personal de Smapa, DIF Municipal y Protección Civil, entregando ayuda humanitaria y verificando los riesgos derivados de la inundación. Afortunadamente no hubo mayores afectaciones y las familias pudieron limpiar sus viviendas”, explicó.

Asimismo, subrayó que, pese a las lluvias intensas, no se han registrado desbordamientos del río Sabinal ni de los principales arroyos de la ciudad, gracias a los trabajos preventivos realizados con anterioridad.

Advirtió que Tuxtla Gutiérrez no está exenta de riesgos por las llamadas tormentas convectivas, fenómenos que se desarrollan en cuestión de minutos y pueden generar acumulaciones rápidas de agua.