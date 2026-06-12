Refuerzan monitoreo y poda de árboles

Autoridades municipales reportaron un aumento en las solicitudes de derribo y poda preventiva debido a los fuertes vientos y lluvias. Tan solo en la primera tormenta intensa de mayo cayeron 15 árboles en distintos puntos de la capital.

La secretaria de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Angelina Acosta Guillén, informó que la dependencia ha reforzado la atención de solicitudes ciudadanas relacionadas con poda y derribo de árboles, sobre todo aquellas que buscan prevenir accidentes durante los meses de mayor precipitación.

Explicó que los trámites para obtener permisos continúan recibiéndose de lunes a viernes en las oficinas de la dependencia, aunque también existe atención durante fines de semana mediante inspectores de guardia para atender casos urgentes.

Señaló que el objetivo de regular estas intervenciones es evitar podas inadecuadas que puedan debilitar a los árboles o generar riesgos mayores a futuro.

“Nosotros les indicamos a los ciudadanos la forma correcta de realizar los cortes para evitar podas agresivas y garantizar que en realidad se eliminen los riesgos”, explicó.

¿Cuándo se otorgan permisos?

Los permisos para derribo se autorizan principalmente cuando los árboles presentan daños estructurales, han concluido su ciclo de vida o representan una amenaza para la seguridad de las personas.

En estos casos, cuando la especie está seca o muerta, el trámite no tiene costo para los solicitantes.

Sin embargo, cuando el derribo se solicita por afectaciones a construcciones o como parte de proyectos inmobiliarios, los interesados deben cubrir los derechos correspondientes.

Además, advirtió que una parte importante de los daños que generan los árboles sobre banquetas, bardas o viviendas se debe a la falta de mantenimiento preventivo.

Por ello, recomendó realizar podas periódicas, al menos cada seis meses, para controlar el crecimiento de ramas y raíces.

El incremento de solicitudes coincide con la preocupación de los habitantes ante los efectos de las lluvias.