Refuerzan operativo para celebraciones de noviembre

Con el Día de Muertos, próximo a celebrarse, autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez señalaron la puesta en marcha de una serie de operativos interinstitucionales para garantizar que la conmemoración se realice en condiciones seguras, tanto para los visitantes como para el entorno. Entre las acciones destacan operativos de limpieza, fumigación y atención médica en panteones y espacios públicos. Martha Margarita Flores Moscoso, directora de Servicios Médicos Municipales, informó que como cada año se instalará un módulo médico en los panteones de la capital para atender cualquier eventualidad durante los días de mayor afluencia.

Campaña integral

Además, explicó que previo a las fechas conmemorativas se desarrolla una campaña integral de limpieza que incluye la eliminación de cacharros, el retiro de criaderos de mosquitos, el cambio de floreros y la fumigación preventiva de los camposantos.

“Estas acciones están encaminadas a disminuir la cantidad de mosquitos y prevenir enfermedades como el dengue. Antes del Día de Muertos realizamos una fumigación, y después del evento volvemos a intervenir para retirar la basura y mantener los panteones limpios”, detalló.

La funcionaria también hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo municipal. “Cuando lleguemos al panteón a ver a nuestros seres queridos, es importante no dejar basura y recoger las flores muertas después de tres días, ya que generan desechos que atraen insectos. Esa pequeña acción también es una contribución a la salud pública”, subrayó.

Trabajo en conjunto

Por su parte, Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil Municipal, explicó que el operativo de Día de Muertos se lleva a cabo en coordinación con diversas áreas del Ayuntamiento, entre ellas Seguridad Pública, Servicios Municipales, Smapa y el DIF Tuxtla.