Refuerzan operativos contra actos de rapiña

Sobre los persistentes casos de saqueo a tráileres accidentados en las carreteras de Chiapas, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informó que han iniciado operativos para combatir de manera contundente los delitos de rapiña, acciones que ya han derivado en varias detenciones. Destacó que el mensaje de la secretaría es claro: “aquella persona que cometa un delito en Chiapas va a ser sancionado y va a ser llevado ante la autoridad”. Como parte de estos trabajos, confirmó la detención de personas en los últimos días.

El funcionario estatal detalló que se han llevado a cabo cateos en el área de la Costa, zona donde más se han suscitado estos saqueos, por lo que los operativos derivaron en la detención de cinco individuos.

“Mandamos un mensaje claro y contundente: no vamos a permitir que nadie delinca ni afecte a otro chiapaneco”, sentenció el secretario. Aparicio Avendaño subrayó que la capacidad de respuesta en materia de seguridad e inteligencia ha establecido un nuevo precedente, se ha accedido a comunidades y municipios que antes eran complicados para la autoridad.