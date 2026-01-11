Refuerzan operativos de revisión vehicular

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) informó que como parte de las acciones permanentes de supervisión y ordenamiento del servicio público, se realizó un operativo de revisión vehicular sobre la 7.ª Sur Oriente, carretera a Villaflores, en el ejido Copoya, perteneciente a Tuxtla Gutiérrez

El operativo, indica un reporte, se llevó a cabo con personal de esta dependencia del estado, en coordinación y acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), con el objetivo de verificar que las unidades que prestan el servicio público de transporte tipo mototaxi cumplan con la normatividad vigente.

Dos unidades al corralón

Como resultado de la revisión, fueron remitidas al corralón dos unidades por diversas irregularidades.

La primera, un mototaxi color amarillo, perteneciente al grupo “Nueva Imagen”, el cual carecía de placas de circulación, concesión o permiso, póliza de seguro, licencia de conducir y no acreditó la propiedad de la unidad.

El segundo, un mototaxi color blanco, del grupo “Progreso y Unidad”, que presentaba las mismas irregularidades.