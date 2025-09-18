Refuerzan operativos de seguridad en San Cristóbal

Desde la tarde de este miércoles elementos policíacos realizan patrullajes de prevención y vigilancia en distintos puntos de San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de garantizar la seguridad y proteger el patrimonio de la ciudadanía.

Los recorridos se llevaron a cabo en la zona de Molino Los Arcos, parte baja, donde los oficiales mantuvieron presencia para inhibir conductas ilícitas.

Durante este operativo, se tuvo contacto con integrantes de la mesa directiva de la colonia, quienes agradecieron las acciones preventivas implementadas.

Patrullajes

Posteriormente, los patrullajes se extendieron a la colonia San Antonio del Monte, concluyendo sin incidentes reportados. En ambos puntos, los recorridos se desarrollaron en calma, manteniendo la tranquilidad de los habitantes.

Las fuerzas del orden reiteraron su compromiso de continuar con estas acciones preventivas en diferentes colonias de San Cristóbal, como parte de las estrategias de proximidad social y seguridad ciudadana.