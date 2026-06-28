Refuerzan presencia operativa en zona fronteriza

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, mantiene un despliegue permanente de vigilancia y prevención en la zona fronteriza del estado, mediante operativos estratégicos coordinados con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de preservar la seguridad y paz de las familias chiapanecas.

Como parte de las acciones implementadas en esta región, se realizan recorridos preventivos, instalación de puntos de inspección, patrullajes terrestres y acciones de proximidad social, permitiendo reforzar la seguridad en carreteras, comunidades y municipios fronterizos.

Estas estrategias forman parte del compromiso permanente de la administración que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para garantizar que la seguridad llegue a cada rincón de Chiapas, privilegiando el bienestar de la población.

Aparicio Avendaño aseguró que la coordinación interinstitucional, inteligencia operativa y presencia permanente de las corporaciones continúan dando resultados en la construcción de un estado más seguro.

Asimismo, se hace un llamado a la población para colaborar con las autoridades mediante el uso responsable de los números de Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 0-89, herramientas fundamentales para fortalecer las acciones de prevención y combate a la delincuencia.

Con estas acciones, la SSP continuará fortaleciendo las estrategias de seguridad en la frontera y en todo el territorio estatal, consolidando la paz como uno de los principales objetivos de esta Nueva ERA.