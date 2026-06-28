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Refuerzan presencia operativa en zona fronteriza

Junio 28 del 2026
La SSP continuará fortaleciendo las estrategias de seguridad en todo el territorio estatal. Cortesía
La SSP continuará fortaleciendo las estrategias de seguridad en todo el territorio estatal. Cortesía

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, mantiene un despliegue permanente de vigilancia y prevención en la zona fronteriza del estado, mediante operativos estratégicos coordinados con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de preservar la seguridad y paz de las familias chiapanecas.

Como parte de las acciones implementadas en esta región, se realizan recorridos preventivos, instalación de puntos de inspección, patrullajes terrestres y acciones de proximidad social, permitiendo reforzar la seguridad en carreteras, comunidades y municipios fronterizos.

Estas estrategias forman parte del compromiso permanente de la administración que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para garantizar que la seguridad llegue a cada rincón de Chiapas, privilegiando el bienestar de la población.

Aparicio Avendaño aseguró que la coordinación interinstitucional, inteligencia operativa y presencia permanente de las corporaciones continúan dando resultados en la construcción de un estado más seguro.

Asimismo, se hace un llamado a la población para colaborar con las autoridades mediante el uso responsable de los números de Emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 0-89, herramientas fundamentales para fortalecer las acciones de prevención y combate a la delincuencia.

Con estas acciones, la SSP continuará fortaleciendo las estrategias de seguridad en la frontera y en todo el territorio estatal, consolidando la paz como uno de los principales objetivos de esta Nueva ERA.

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