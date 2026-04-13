Refuerzan prevención de incendios forestales

Personal de Protección Civil (PC) municipal de Teopisca, inició este fin de semana una jornada intensiva de apertura y rehabilitación de brechas cortafuego en terrenos de bienes comunales, con el objetivo de prevenir incendios forestales.

Las labores arrancaron alrededor de las 06:00 de la mañana en la región Altos de Chiapas, donde brigadistas trabajan en zonas consideradas de riesgo ante posibles siniestros.

Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para reducir la propagación del fuego en áreas forestales.

Durante la jornada, los brigadistas llevan a cabo limpieza de líneas cortafuego, retiro de material combustible, corte de maleza y delimitación de áreas de control, actividades fundamentales ante el incremento de quemas agrícolas en esta temporada.

Los trabajos se realizan de manera coordinada con elementos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la delegación V Zona Altos Tsotsil-Tseltal de Protección Civil (PC) del estado, así como con la participación de aproximadamente 180 comuneros de Teopisca.

Las autoridades informaron que estas acciones continuarán en los próximos días con el propósito de salvaguardar a la población y proteger miles de hectáreas forestales. Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a evitar prácticas de riesgo como arrojar colillas de cigarro, encender fogatas o dejar objetos que puedan detonar incendios.