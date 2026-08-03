Refuerzan prevención del acoso sexual

La prevención del acoso y hostigamiento sexual en el transporte público se fortalece en Chiapas mediante acciones de información y sensibilización dirigidas a operadores y población usuaria, impulsadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), bajo la conducción de Albania González Pólito.

Como parte de la campaña “Prevenir para el Buen Vivir”, promovida por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, personal de la dependencia ha llevado estas jornadas de concientización a los municipios de Cintalapa, Comitán, Copainalá, Palenque, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, entre otras, con el propósito de generar mayor conciencia sobre la responsabilidad que existe dentro del transporte público para prevenir cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Diálogo con operadores

Durante estas actividades se estableció un diálogo directo con operadores, a quienes se les planteó la necesidad de identificar oportunamente situaciones de acoso, hostigamiento o cualquier conducta que atente contra la integridad de las usuarias.

El objetivo, explicó la dependencia, es avanzar hacia un servicio de transporte donde el respeto, la responsabilidad y la protección de los derechos de las personas usuarias sean parte fundamental de la operación cotidiana. La estrategia también contempla acciones visibles dentro de las propias unidades.

Personal de la SMyT colocó calcomanías informativas en el interior y exterior de vehículos del transporte público, con mensajes enfocados en la prevención de la violencia de género y en la importancia de denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de las mujeres.

Objetivo

Más allá de la colocación de mensajes, las autoridades buscan que estas acciones permitan generar una mayor participación de operadores y usuarios, bajo la premisa de que la prevención de la violencia requiere corresponsabilidad y atención permanente.

Las jornadas forman parte del Plan Estratégico para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y tendrán continuidad en distintos puntos de la entidad.

La Secretaría de Movilidad y Transporte señaló que estas acciones se extenderán gradualmente a municipios y localidades de Chiapas, con el propósito de fortalecer una política de prevención desde el transporte público.