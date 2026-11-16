Refuerzan prevención y cercanía con conductores

Para muchas familias conducir una unidad de transporte público representa una fuente de ingreso y una responsabilidad diaria, por ello, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, fortalece acciones de prevención, proximidad y atención para brindar mayor certeza a conductores, usuarios y familias que dependen de este servicio.

Comunicación directa

Bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la estrategia de seguridad pone en el centro a la ciudadanía y promueve una comunicación directa con quienes todos los días trasladan a miles de personas.

Aparicio Avendaño destacó que la prevención también se construye con denuncia oportuna y confianza entre sociedad y autoridades.

“Detrás de cada conductor hay una familia que espera su regreso a casa, si algo les genera desconfianza, detectan una situación de riesgo o son víctimas de algún delito, acérquense a nosotros y denuncien, la información a tiempo puede hacer la diferencia”, señaló.

Recomendación

La SSP recomienda a las y los conductores mantenerse atentos durante sus recorridos, evitar situaciones que puedan poner en riesgo su integridad y reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso al 911, 089 o mediante la aplicación C5 Escudo Pakal.

Asimismo, hizo un llamado a las personas usuarias del transporte público a mantener una conducta responsable y respetuosa, y a colaborar con las medidas de prevención y seguridad.

La SSP reiteró que continuará trabajando con presencia, prevención y cercanía para proteger a quienes todos los días salen a ganarse la vida y a quienes utilizan este servicio.

La seguridad también se construye cuando conductores, usuarios y autoridades hacen equipo; denunciar a tiempo puede proteger una vida y una familia.