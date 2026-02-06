Refuerzan programas con apoyos gratuitos

La directora del DIF Tuxtla Gutiérrez, Estephanie Frías Córdova, informó sobre los programas y apoyos sociales que ofrece el organismo municipal, los cuales incluyen servicios de salud, asistencia social y apoyo a grupos vulnerables, todos totalmente gratuitos y con atención inmediata.

Los programas tienen el objetivo de fortalecer la atención a los sectores más vulnerables de la población.

Destacó que el DIF continúa con programas ya consolidados, como el taller y la entrega de pelucas oncológicas, así como el apoyo de despensas y el programa Pichitón.

En materia de salud, adelantó que se preparan nuevas acciones dirigidas a los adultos mayores, muy particular en el área dental, las cuales serán anunciadas en próximos días por el presidente municipal, Ángel Torres Culebro.

Asimismo, señaló que desde la Procuraduría del DIF se trabaja de manera permanente en la atención y prevención del trabajo infantil, mientras que en el área de salud se alistan campañas especiales como la realización de ultrasonidos de mama, que se ofrecerán de manera gratuita en el marco del Día de la Mujer.

La directora también resaltó la entrega de lentes pregraduados para vista cansada, disponibles en graduaciones de 1 a 3.5, los cuales se otorgan de forma inmediata y sin costo alguno.

Otro de los servicios prioritarios es el registro gratuito de actas de nacimiento para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, lo que permite garantizar el derecho a la identidad de los ciudadanos.

Además, el DIF Tuxtla brinda apoyos funcionales como sillas de ruedas, bastones, bastón blanco para personas con discapacidad visual y muletas, todos entregados sin costo.

De acuerdo con la directora, estos beneficios se otorgan con rapidez, por instrucción del presidente municipal Ángel Torres, a fin de dar una respuesta inmediata a las necesidades de la población.

Por último, la directora hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales oficiales de la dependencia, donde se difunden de manera constante las campañas y programas vigentes.