Refuerzan recorridos de vigilancia en SCLC

Con el objetivo de mantener la paz en la ciudad, elementos de la policía refuerzan desde este fin de semana los recorridos preventivos de seguridad en barrios y colonias de San Cristóbal de Las Casas.

Los recorridos de vigilancia se llevaron a cabo en el barrio de Guadalupe, específicamente sobre la calle Nicolás Ruiz (Las Mojarritas), calle La Garita y calle Clavel.

Lo anterior, con la finalidad de brindar mayor presencia policial, prevenir incidentes y fortalecer la tranquilidad de las familias que habitan en esa zona.

Patrullajes preventivos

De igual forma, elementos de la policía municipal realizaron patrullajes preventivos pie-tierra en los callejones del barrio de San Antonio, enfocados en inhibir conductas constitutivas de faltas administrativas o posibles delitos, reforzando la proximidad con la ciudadanía.

Al respecto la policía municipal reportó que estos operativos transcurrieron en completa calma, reiterando su compromiso de mantener acciones permanentes de prevención y vigilancia para preservar el orden, la paz y la seguridad de las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas.