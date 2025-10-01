Refuerzan ruta aérea nacional e internacional

Chiapas prepara la apertura de un nuevo vuelo internacional hacia Houston, el cual está programado para principios del 2026, así lo confirmó la secretaria de Turismo del Estado, María Eugenia Culebro Pérez, quien además adelantó la reinstalación de la ruta aérea entre Tapachula y Monterrey.

En entrevista, la funcionaria estatal expresó su satisfacción por estos avances, que posicionan a Chiapas como un destino atractivo y en crecimiento.

“Estamos muy contentos de que Chiapas vuelve a ser este destino que otros países están volteando a ver”, afirmó.

Respecto al tema de los horarios para mejorar el vuelo a Monterrey, Culebro Pérez explicó que la decisión final recae en las empresas privadas, sin embargo dijo que desde la Secretaría se ha recalcado la importancia de ajustar los horarios para hacer la ruta más atractiva.

“Lo están considerando también para que en la reapertura sea un factor que le tomen mucha importancia, porque queremos que esos vuelos lleguen llenos y se vayan llenos”, mencionó.

Conectividad

La secretaria destacó que la mejora en la conectividad aérea no solo beneficia al sector turístico, sino también al económico, facilitando la llegada de inversionistas, lo cual catalogó de importante para que se genere una sinergia económica dentro de los estados.

Como parte de la promoción turística que se ha hecho del estado en otros países, adelantó la visita de varios embajadores a Chiapas, quienes podrán ser testigos de la seguridad y los atractivos de la entidad.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a convertirse en embajadores de Chiapas, promoviendo sus destinos, cultura y gastronomía a través de sus redes sociales. “Todos somos pequeños influencers”, concluyó.