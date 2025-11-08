Refuerzan seguridad con estrategia de proximidad

Desde este municipio de la región Selva, el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reafirmó el compromiso del Gobierno de Chiapas con la construcción de una seguridad con rostro humano, basada en la cercanía con la gente, la presencia territorial y el trabajo en unidad.

Durante la puesta en marcha de la Base de Operaciones de la Guardia Estatal Preventiva, Aparicio Avendaño destacó que esta instalación representa mucho más que una acción operativa, pues simboliza confianza, protección y el compromiso permanente de garantizar la tranquilidad de las familias chiapanecas.

“Esta base no es solo infraestructura, es un mensaje de esperanza y cumplimiento, significa que la autoridad regresa al territorio, que el Estado está presente y que trabajamos con el pueblo para proteger al pueblo”, refirió el secretario de la Seguridad del Pueblo.

Patrullajes

Con la apertura de esta base, se fortalecerán los patrullajes permanentes, la reacción inmediata y la coordinación interinstitucional, garantizando así la seguridad de los caminos, la protección de las familias y el respaldo a las actividades productivas de la región.