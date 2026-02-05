﻿﻿
Refuerzan seguridad con programa Camina Seguro

Febrero 05 del 2026
Con este programa, el Gobierno Municipal que encabeza Yamil Melgar, reafirma su compromiso. Cortesía
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, informó que el Programa de Alumbrado Público Camina Seguro se suma a las acciones de seguridad del Gobierno Municipal y forma parte de la estrategia que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez, con el objetivo de brindar seguridad, paz y tranquilidad a las familias de Chiapas y Tapachula, afirmó el alcalde Yamil Melgar.

Como parte del arranque del Programa de Alumbrado Público Camina Seguro, se instalaron 88 luminarias en la colonia Octavio Paz: 80 lámparas de 120 watts y 8 convencionales de 100 watts.

Estas acciones se suman a las más de 3,800 lámparas colocadas durante el presente año de gestión, de las cuales más de 2,300 son solares, instaladas de enero a diciembre de 2025, lo que permite generar ahorro, evitar el consumo eléctrico tradicional y reducir el robo de cableado.

Prevención

Además, los nuevos postes servirán como infraestructura para la instalación de cámaras de videovigilancia, reforzando el entorno urbano y las tareas de prevención.

Con este programa, el Gobierno Municipal que encabeza Yamil Melgar, reafirma su compromiso de seguir construyendo espacios mejor iluminados y con mayor presencia institucional.

Seguimos trabajando con la voluntad de transformar nuestro querido Tapachula, finalizó Yamil Melgar.

