Refuerzan seguridad en plaza de Guadalupe

Personal de Protección Civil (PC) refuerza medidas en la plazuela de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas, para brindar seguridad a la población y a los cientos de peregrinos que acudirán por la fiesta de la Virgen de Guadalupe.

Pablo Reyes Aguilar, director de PC, informó que personal de la dependencia, en coordinación con el Instituto de Bomberos de San Cristóbal, inició operativos de verificación en los puestos de vendimias instalados en la plazuela de Guadalupe.

Como parte de estas acciones preventivas, se revisan las instalaciones de gas y electricidad de los puestos, con el objetivo de garantizar que cumplan con las medidas de seguridad necesarias para su funcionamiento.

De igual forma, dijo, se evalúa la estabilidad estructural de los juegos mecánicos para prevenir riesgos a la población.

Reyes Aguilar destacó que estas inspecciones buscan brindar mayor seguridad a los visitantes que acuden a disfrutar de las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, reafirmando el compromiso de Protección Civil (PC) de salvaguardar la integridad de quienes participan en esta tradicional festividad.