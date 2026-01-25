Refuerzan seguridad en Tuxtla Gutiérrez

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, informó que al cierre de 2025 se registraron avances significativos en materia de seguridad en la capital del estado, resultado de una estrategia enfocada en la prevención del delito y en la coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad.

El edil destacó la implementación de acciones como el programa Centro Seguro y el blindaje de sucursales bancarias, lo que permitió fortalecer el trabajo conjunto entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

Vigilancia

Durante el periodo vacacional y de fin de año, señaló que se mantuvo una vigilancia permanente para atender a la ciudadanía, lo que permitió cerrar el año con saldo blanco en términos de seguridad, pese a la afluencia de personas y el incremento en la actividad comercial.

Aunque reconoció que se han registrado algunos incidentes, subrayó que la incidencia delictiva ha mostrado una disminución.

En particular, indicó que en el primer cuadro de la ciudad se han reforzado los operativos para dar respuesta a las demandas y denuncias ciudadanas relacionadas con hechos delictivos y situaciones de desorden.

Además, destacó que el sistema de monitoreo urbano ha sido una herramienta clave para ubicar a personas involucradas en actividades ilícitas o que generan inseguridad.

Investigaciones

Reconoció que la situación de seguridad en el centro de Tuxtla Gutiérrez ha sido una de las principales quejas de la población; no obstante, aseguró que ya se han identificado a algunos presuntos responsables y que se trabaja de manera coordinada con la FGE para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Finalmente, hizo un llamado a la población a participar de manera activa mediante la denuncia, al considerar que el trabajo conjunto con la sociedad permitirá fortalecer las estrategias de seguridad y mantener un entorno más seguro en el centro de Tuxtla Gutiérrez.