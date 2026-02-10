Refuerzan seguridad por disputa entre grupos delictivos

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que derivado del hallazgo de una hielera con restos humanos en el parque Caña Hueca, por la disputa entre dos grupos generadores de violencia debido al narcomenudeo, se mantiene el Operativo Hostigamiento en Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Ocozocoautla, San Fernando, Berriozábal, Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga durante las 24 horas con tareas operativas, de investigación, inteligencia y proximidad.

Aseguramientos

De esta forma, del 4 al 8 de febrero, se ha logrado el aseguramiento de 15 personas detenidas en flagrancia, tres inmuebles cateados, cuatro vehículos asegurados, así como cuatro armas largas, 16 cargadores abastecidos, 360 cartuchos útiles, más de 300 dosis de marihuana, cocaína o cristal, radioequipos portátiles, equipo táctico y ponchallantas también asegurados.

Recordó que por esos hechos en Caña Hueca, también fueron detenidos Rubén Alberto, alias "El Tecate", y Hugo Alexis, alias "El Espíritu".

En otro momento, Jorge Llaven señaló que en el municipio de Huixtla se llevó a cabo un cateo, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), donde se aseguró un inmueble y número importante de armas largas, indicios balísticos, ropa táctica y vehículos.

Cabe mencionar que, de acuerdo con los actos de investigación que lleva a cabo la FGR, lo asegurado corresponde al Cártel de Sinaloa. Por este hecho se está trabajando en colaboración con dicha institución federal.

Durante esta transmisión, mencionó el esclarecimiento del feminicidio ocurrido en septiembre de 2021 en el municipio de Zinacantán, por lo que fue detenido Pedro "N", quien presuntamente privó de la vida a Cecilia "N", de la comunidad Patosil. "No habrá impunidad aun cuando los delitos sean de años anteriores. Vamos a pedir la pena máxima", aseguró.