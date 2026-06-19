Refuerzan supervisión al transporte público

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad, legalidad y calidad en la prestación del servicio de transporte público, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas (SMyT), en coordinación con la Policía Municipal y la Guardia Estatal Vial Preventiva, llevó a cabo un operativo de supervisión, inspección y vigilancia en distintas modalidades del transporte público que operan en el municipio.

El objetivo de estas acciones es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de documentación, operación y condiciones legales para la prestación del servicio, garantizando que las unidades que circulan lo hagan en apego a los lineamientos establecidos por la ley y condiciones que brinden certeza y seguridad a las y los usuarios.

Operativo

Durante el operativo se inspeccionaron 27 unidades de transporte público, distribuidas en 15 taxis, cuatro colectivos y ocho vehículos de la modalidad mixta. Como resultado de la revisión de documentos y condiciones de las unidades se detectaron irregularidades que derivaron en el aseguramiento de dos vehículos, correspondientes a un taxi y una unidad de la modalidad mixta debido a que no contaban con la documentación reglamentaria requerida para prestar el servicio público de transporte.

Ambas unidades fueron retiradas de circulación y trasladadas al depósito vehicular mediante el servicio de grúa, en estricto apego a la normatividad vigente.

Asimismo, el personal operativo aplicó tres boletas de infracción y emitió seis apercibimientos a operadores de distintas modalidades por incumplimientos administrativos, exhortándolos a regularizar su situación conforme a los requisitos legales establecidos.

Con estas acciones, la SMyT reafirma su compromiso de contribuir en la consolidación de un sistema de transporte público más seguro, ordenado, eficiente y confiable para todas y todos los chiapanecos.