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ChiapasTuxtla

Refuerzan supervisión al transporte público

Junio 19 del 2026
El objetivo de estas acciones es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. Cortesía
El objetivo de estas acciones es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. Cortesía

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad, legalidad y calidad en la prestación del servicio de transporte público, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas (SMyT), en coordinación con la Policía Municipal y la Guardia Estatal Vial Preventiva, llevó a cabo un operativo de supervisión, inspección y vigilancia en distintas modalidades del transporte público que operan en el municipio.

El objetivo de estas acciones es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de documentación, operación y condiciones legales para la prestación del servicio, garantizando que las unidades que circulan lo hagan en apego a los lineamientos establecidos por la ley y condiciones que brinden certeza y seguridad a las y los usuarios.

Operativo

Durante el operativo se inspeccionaron 27 unidades de transporte público, distribuidas en 15 taxis, cuatro colectivos y ocho vehículos de la modalidad mixta. Como resultado de la revisión de documentos y condiciones de las unidades se detectaron irregularidades que derivaron en el aseguramiento de dos vehículos, correspondientes a un taxi y una unidad de la modalidad mixta debido a que no contaban con la documentación reglamentaria requerida para prestar el servicio público de transporte.

Ambas unidades fueron retiradas de circulación y trasladadas al depósito vehicular mediante el servicio de grúa, en estricto apego a la normatividad vigente.

Asimismo, el personal operativo aplicó tres boletas de infracción y emitió seis apercibimientos a operadores de distintas modalidades por incumplimientos administrativos, exhortándolos a regularizar su situación conforme a los requisitos legales establecidos.

Con estas acciones, la SMyT reafirma su compromiso de contribuir en la consolidación de un sistema de transporte público más seguro, ordenado, eficiente y confiable para todas y todos los chiapanecos.

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