Refuerzan vacunación masiva contra sarampión

Ante la alerta nacional por casos de sarampión, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, mediante la Secretaría de Salud Municipal, coadyuva con la Secretaría de Salud del Estado en una campaña intensiva de vacunación dirigida a niñas, niños y adultos hasta los 40 años, con módulos fijos, macrocentros y brigadas casa por casa.

El secretario de Salud Municipal, Marco Antonio Ordóñez Juárez, explicó que, si bien las cifras oficiales de casos corresponden a la Secretaría de Salud del Estado, el municipio participa activamente en el fortalecimiento de las acciones preventivas, principalmente con la aplicación de vacunas en distintos puntos de la ciudad.

Edades

“Estamos coadyuvando con la vacunación, que es la mejor manera de prevenir esta enfermedad. Se están vacunando desde menores de seis meses en adelante hasta personas de 40 años, siempre y cuando no cuenten con esquemas completos o no hayan sido vacunadas”, explicó.

Recordó que durante la pandemia se presentaron periodos en los que muchas personas no pudieron completar su esquema de vacunación, situación que hoy se toma en cuenta para ampliar la cobertura y reducir riesgos, considerando que el sarampión es un virus que se propaga de manera rápida.

Indicó que la estrategia no se ha concentrado en colonias específicas, sino que se ha desplegado de forma generalizada mediante macrocentros de vacunación instalados en plazas comerciales, tiendas departamentales, el parque Caña Hueca, el Palacio Municipal y módulos permanentes, además de brigadas que recorrieron colonias casa por casa desde que se emitió la alerta a nivel nacional.

Respuesta

Respecto a la respuesta ciudadana, el secretario destacó que ha sido positiva.

“Ha sido muy buena. La gente ha acudido de manera responsable; incluso se han visto filas importantes en los centros comerciales y módulos, lo que demuestra una población consciente”, afirmó.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a acudir a los módulos de vacunación disponibles, subrayando que la prevención es clave para evitar la propagación del sarampión en la capital chiapaneca.