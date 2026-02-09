Refuerzan vigilancia al transporte en Ocosingo

En el marco de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad vial y la correcta prestación del servicio de transporte público de el municipio de Ocosingo, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas (SMyT) llevó a cabo un Operativo Interinstitucional de Vigilancia.

El operativo se realizó en el barrio Las Golondrinas, sobre el puente de la entrada al Parque de Feria, con recorridos de supervisión y la instalación de un punto de vigilancia.

Durante estas acciones se exhortó a conductores de 30 unidades del servicio público a cumplir con la normatividad vigente, haciendo énfasis en no sobrecargar las unidades, respetar el cobro conforme a la distancia recorrida y evitar exceder las tarifas autorizadas.

Recomendaciones

Asimismo, se recomendó a las y los conductores portar su documentación en regla, como tarjeta de circulación, seguro de responsabilidad civil, factura del vehículo, concesión y constancia de autorización de ruta o zona.

Las unidades supervisadas fueron 10 taxis, tres colectivos, cinco mototaxis y 12 unidades mixtas.

Estas acciones se realizaron en coordinación con la Agencia de Investigaciones e Inteligencia Ministerial, Guardia Estatal de Caminos, Guardia Estatal Preventiva, Policía Municipal, Salud Municipal y la Coordinación de Vialidad, reafirmando el trabajo conjunto entre instituciones.

La SMyT reiteró que estos operativos continuarán realizándose de manera permanente, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar que el servicio se brinde conforme a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, priorizando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.