Refuerzan vigilancia carretera y la venta de alcohol

Durante el actual periodo vacacional se reforzarán operativos en diversas regiones del estado, sobre todo en carretera, y se vigilará con mayor puntualidad el cierre de la venta de bebidas alcohólicas en los horarios establecidos, informó Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).

Dijo que cumplir y respetar el horario de cierre de venta de bebidas alcohólicas a partir de las 02:00 a.m. es de utilidad para inhibir el delito y para la prevención de accidentes y la comisión de delitos.

Agregó que esto busca reforzar la estrategia de seguridad en el periodo vacacional con acciones operativas, para continuar garantizando entornos más seguros para todas y todos, por lo que se reforzarán los recorridos de vigilancia y supervisión para el cumplimiento de la norma vigente de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

Por otro lado, confirmó que se realizará una coordinación permanente, en los 124 municipios, buscando garantizar la seguridad y evitar cualquier robo en tramos carreteros.

Detalló que se desplegará una fuerza de tarea en las diversas regiones del estado, en prácticamente todas las carreteras, particularmente en las regiones turísticas de la entidad.

Estas acciones se coordinarán con autoridades municipales y federales, por lo que la ciudadanía puede denunciar o solicitar presencia policial al teléfono 9-1-1, desde donde se podrán ajustar los operativos.