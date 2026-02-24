﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Refuerzan vigilancia en basurero de Tapachula

Febrero 24 del 2026
Yamil Melgar agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez. Cortesía
Yamil Melgar agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez. Cortesía

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, informó que el incendio en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos está controlado en su totalidad gracias al esfuerzo coordinado de brigadas municipales y estatales; continúan labores de enfriamiento en puntos residuales para asegurar la zona.

Se ha reforzado de manera inmediata la vigilancia en el basurero con patrullajes, retenes y monitoreo técnico continuo, además de operativos preventivos y recorridos diarios para evitar reavivamientos y proteger a la población; la administración municipal intensifica la presencia y coordinación interinstitucional.

Ayuntamiento

Las autoridades reportaron la detención de una persona con la intención de volver a incendiar el Centro de Disposición Final, lo que permitió actuar de inmediato y prevenir nuevos riesgos; el Ayuntamiento colabora con las instancias correspondientes para el seguimiento del caso.

Yamil Melgar agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, de la secretaria de Medio Ambiente, Malena Torres, y del secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero, y reiteró que no descansarán hasta garantizar la seguridad ambiental y el bienestar de la comunidad. Este trabajo no termina hasta que esos puntos de calor estén completamente eliminados.

﻿