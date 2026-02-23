Refuerzan vigilancia en carreteras y fronteras

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar instruyó redoblar la vigilancia en la frontera con Centroamérica y carreteras colindantes con los estados de Tabasco, Veracruz y Oaxaca luego del al operativo llevado a cabo en Jalisco.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario reiteró: “Respecto al operativo llevado a cabo en Jalisco, he instruido al Gabinete de Seguridad a redoblar la vigilancia en la frontera con Centroamérica y carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca, para vigilar permanentemente y con mayor atención cualquier pormenor que llegue a existir en nuestra entidad y actuar de inmediato y de manera contundente en caso de alteración del orden público”.

En el mismo mensaje, emitió su respaldo al trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“En Chiapas, respaldamos las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch, y de todo el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. No bajaremos la guardia en la lucha contra la delincuencia”, dijo.

Actividades con normalidad

Horas más tarde y por las mismas vías, Ramírez Aguilar emitió un mensaje al pueblo chiapaneco sobre la normalidad con las que se realizan distintas actividades.

“Al pueblo de Chiapas le informo que las actividades educativas, económicas y administrativas, así como las sociales, seguirán realizándose con normalidad y sin contratiempos. Estamos trabajando de manera muy coordinada con el Gabinete de Seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos”.

Trabajos de vigilancia

Sobre el tema, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, bajo la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, da a conocer que derivado del operativo realizado en el estado de Jalisco, redobla las acciones de vigilancia y prevención en la frontera con Centroamérica, así como en las carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la presencia institucional, vigilar de manera permanente cualquier situación que pudiera alterar el orden público en la entidad y garantizar una respuesta inmediata y contundente ante cualquier eventualidad.

La SSP reafirma que en Chiapas se mantiene un trabajo coordinado y permanente con el Gobierno de México, respaldando las acciones encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch, y todo el Gabinete de Seguridad federal.

No se bajará la guardia en la lucha contra la delincuencia. En Chiapas la seguridad es una prioridad permanente y se actúa con firmeza para salvaguardar la paz, el orden y la tranquilidad de las y los chiapanecos.

Con estas acciones, la SSP reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada, preventiva y estratégica para mantener a la entidad como un territorio seguro, donde prevalezca el Estado de derecho y el libre tránsito.