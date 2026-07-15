Refuerzan vigilancia en puertos y aeropuertos

Durante el 2025, un total de ocho millones 906 mil 539 turistas visitaron Chiapas según datos de la Secretaría de Turismo. El 85 % fueron nacionales y el 15 % eran extranjeros; ante el inicio de un nuevo periodo vacacional autoridades zoosanitarias aumentaron la vigilancia en carreteras, puertos, aeropuertos y otros puntos para evitar el ingreso de plagas y enfermedades que dañen la agricultura y la ganadería nacional.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dio a conocer que reforzó sus programas de inspección en 97 puntos de ingreso con el fin de salvaguardar el patrimonio alimentario de las productoras y los productores del campo, así como de las costas durante la actual temporada vacacional.

Detalló que en los puntos de ingreso cuenta con un equipo técnico de más de mil 400 profesionales, quienes revisan equipajes y embarques comerciales provenientes del extranjero durante las 24 horas del día.

“Estas acciones son la primera barrera de defensa para minimizar el riesgo de introducción de plagas y enfermedades no presentes en el país y, de esta manera, coadyuvar a proteger la estabilidad del abasto nacional de alimentos”.

De acuerdo con el panorama sanitario actual, el Senasica ha fortalecido la revisión de mascotas de compañía debido a la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG).

Impide el ingreso de productos de origen porcino y de jabalí procedentes de España y otros países afectados por la peste porcina africana (PPA), como jamones, salchichas, embutidos, despojos y materias primas, a fin de evitar la introducción de esa enfermedad al país.

Estas acciones permitirán asegurar el sustento de millones de agricultoras, agricultores, ganaderas, ganaderos, pescadoras, pescadores, acuicultoras y acuicultores, principalmente de pequeña y mediana escala del país.