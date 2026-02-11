Refuerzan vigilancia mediante operativos

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, mantiene y refuerza operativos de seguridad por tierra y aire en diversos puntos estratégicos del estado, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y garantizar la paz, el orden y la tranquilidad de la ciudadanía.

Estas acciones operativas se desarrollan de manera permanente y coordinada, mediante recorridos terrestres, patrullajes preventivos, puntos de inspección y sobrevuelos de vigilancia aérea con los helicópteros Black Hawk y Bell 407, lo que permite ampliar la capacidad de cobertura, respuesta inmediata y disuasión de conductas delictivas.

Acciones

Los operativos terrestres a través de Carros Radio Patrullas y el Agrupamiento de Caballería permiten una presencia cercana y constante en colonias, comunidades, carreteras y zonas prioritarias, incluso en lugares de difícil acceso, manteniendo una estrecha colaboración con tierra y aire para continuar garantizando un efectivo y asertivo despliegue de fuerza.

Con estos operativos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera firme y permanente para salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos, fortaleciendo la seguridad y el bienestar en todo el territorio estatal.