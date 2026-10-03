Refuerzan vigilancia para proteger nidos de tortuga

Con el objetivo de fortalecer la protección de las tortugas marinas y prevenir delitos contra la vida silvestre, autoridades federales y estatales realizaron un operativo de inspección y vigilancia en el Santuario Playa de Puerto Arista, en Chiapas.

Las acciones fueron coordinadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través del Santuario Playa de Puerto Arista, en conjunto con la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Finalidad

De acuerdo con las autoridades, el despliegue tuvo como finalidad combatir el saqueo de nidos de tortuga marina y prevenir el tráfico ilegal de huevos, además de contribuir al rescate de ejemplares y huevos para su posterior resguardo e incubación en condiciones seguras.

Durante el operativo se realizaron recorridos de inspección y vigilancia en la zona del santuario, esto para proteger los sitios de anidación durante la temporada de reproducción. El recorrido concluyó sin novedades.

Las autoridades señalaron que mantendrán la coordinación para fortalecer la vigilancia y conservar los sitios de anidación, con el propósito de reducir los riesgos para los nidos y favorecer el nacimiento y liberación de nuevas crías.

Panorama

De acuerdo con registros de la Conanp, durante la temporada de anidación de 2025 se contabilizaron en el santuario mil 958 nidos, 168 mil 388 huevos y 121 mil 239 crías de tortuga.

En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) reportó para ese mismo año 3 mil 257 nidos y 283 mil 254 huevos en la zona.