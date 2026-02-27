Refuerzan vigilancia sanitaria en venta de alimentos

Ante el incremento de temperaturas en la capital chiapaneca, la Dirección de Protección contra el Riesgo Sanitario del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez intensificó las acciones preventivas para garantizar el manejo adecuado de alimentos en la vía pública y evitar riesgos a la salud de la población.

José María González Portillo, director de la dependencia informó que previo a la expedición de la tarjeta sanitaria, los comerciantes deben acreditar un curso obligatorio sobre manejo higiénico de alimentos, sobre todo relevante durante la temporada de calor.

Entre las principales recomendaciones se encuentra el correcto lavado de manos, indicando tiempo y técnica adecuada, así como la separación de alimentos crudos y cocidos para evitar contaminación cruzada.

También se instruye sobre la correcta conservación de carnes y verduras, el uso adecuado de envases, mantener los productos tapados y la organización interna de los refrigeradores.

Capacitación

Asimismo, se capacita a los vendedores sobre los tiempos y métodos adecuados para desinfectar frutas y verduras, además del uso correcto de desinfectantes autorizados.

Detalló que la tarjeta de manejo higiénico de alimentos es un trámite sencillo y de bajo costo.

Entre los requisitos se encuentran especificar el giro del negocio, alimentos o bebidas preparadas sin alcohol, presentar fotografía del puesto, indicar ubicación y cumplir con estudios de laboratorio como reacciones febriles, coproparasitoscópico y exudado faríngeo.

El costo anual es de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a aproximadamente 570 pesos.

En caso de refrendo, el pago es de cuatro UMAs, es decir, alrededor de 368 pesos. Tanto la tarjeta como los estudios deben renovarse cada año.

Por último, advirtió que los puestos que operen sin esta autorización pueden ser sancionados con multas que van de 20 a 50 UMAs, lo que representa montos que oscilan entre poco más de dos mil y cinco mil pesos.