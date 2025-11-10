Refugio Villa Feliz beneficiado con el Croquetón

Provida Animal JDCA dio a conocer que el refugio Villa Feliz será el beneficiado con la primera edición del Croquetón que se realizará en Tuxtla Gutiérrez.

Enfatizaron que es una actividad solidaria que busca recolectar alimento, insumos y apoyo para animales en situación vulnerable.

Se realiza con el objetivo de sumar voluntades y fomentar la empatía hacia los seres que no tienen voz. Provida Animal JDCA A.C. invita a la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez a participar activamente en esta jornada de ayuda y conciencia.

Celeste Coello Armas, presidenta y fundadora de la asociación, expresó su entusiasmo por llevar este proyecto a la capital del estado después del éxito conseguido en las tres ediciones hechas SCDC.

“Estamos muy emocionados de llegar a Tuxtla Gutiérrez con el Croquetón. Cada edición representa la unión de corazones que creen en un cambio positivo para los animales que más lo necesitan”, afirmó Coello Armas.

La asociación invita a la población a seguir las redes sociales oficiales de Provida Animal JDCA A.C. para conocer la fecha, hora y las actividades que se llevarán a cabo durante esta jornada de solidaridad y amor por los animales.