Los Refugios Casa-Seigen abrieron nuevos expedientes en febrero del 2023, para respaldar y resguardar a mujeres, sus hijas e hijos que enfrentaban violencia, informó la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola. Añadió que además se le da seguimiento a los casos de otras 20 usuarias.

La titular de la Seigen dio a conocer que tan solo durante el segundo mes del año se realizaron 139 atenciones psicológicas, 65 de trabajo social, 977 en enfermería, 159 jurídicas, entre otras, “a través del área jurídica se logró la custodia permanente de una menor de edad y el aumento de la pensión alimenticia para otra menor”.

La usuaria “Fernanda” relató que su pareja le violentaba física y verbalmente, “un día vi demasiado grande el problema, me vi tocando fondo, ya casi a punto de matarme; entonces tomé la decisión de huir con mis hijos y levantar una demanda. No tenía a dónde ir, y en la Fiscalía me dieron la opción del Refugio Seigen. Me sentí segura, por primera vez pude dormir después de varias noches. Mi niño no perdió el ciclo escolar. El más pequeño ha llevado talleres y ha aprendido estimulaciones que lo han ayudado. Siento que voy en avance en el tema legal y en lo familiar. Me siento más segura, que no me van a quitar a mis hijos”.