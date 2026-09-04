Regalarán 500 vacunas antirrábicas para mascotas

A fin de fomentar la convivencia social y contar con más información sobre la responsabilidad de tener una mascota, este 6 de septiembre se llevará a cabo la expo animalista “Entre Huellas y Bigotes” en las instalaciones del parque Bicentenario en Tuxtla Gutiérrez, a partir de las cuatro de la tarde.

Narcedalia Mayor Gordillo, presidenta de Movimiento Animalista para Chiapas A.C., informó que se llevarán a cabo varias actividades, dentro de las que destacan la adopción y también se podrán donar alimentos.

Este evento, que es de entrada libre, se está organizando entre la sociedad civil y la Secretaría del Humanismo, que encabeza Francisco Chacón. En la página de la institución estatal también se pueden conocer más detalles del tema.

Actividades

Como parte de la logística, también se ha contemplado que se lleven a cabo demostraciones del trabajo de binomios caninos, además de pláticas sobre la responsabilidad de tener una mascota.

Además, se llevarán a cabo demostraciones de obediencia canina, bazares, esterilización para los ejemplares; se darán algunos premios y sorpresas.

Mayor Gordillo resaltó que se proporcionarán para las mascotas más de 500 vacunas antirrábicas, así como desparasitantes.

Tenencia responsable

Todas estas acciones buscan generar sensibilización en las familias para que haya una tenencia responsable de las mascotas.

“Nuestros animales ya son parte de la familia, parte de nuestro medio ambiente. Nosotros los trajimos aquí como sociedad y debemos de responder”, remarcó.

Finalmente, se informó que el evento contempla un concurso de disfraces para las mascotas con temática libre, pero deben registrarse en la página de la Secretaría del Humanismo