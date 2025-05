Regalo, un sueño que une a infancias y adultos

Cada 30 de abril, los parques se llenan de risas, los regalos florecen y las escuelas organizan festivales llenos de color. Es el Día del Niño en México, una fecha que celebra a la infancia pero también despierta la nostalgia en muchos adultos, que recuerdan lo que alguna vez soñaron tener y hoy, desde su rol de padres, buscan dárselo a sus hijos.

Esta celebración en el país comenzó en 1924, cuando se adoptó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Desde entonces, cada 30 de abril se convierte en un homenaje a los más pequeños, con actividades recreativas, educativas y culturales.

Aunque existe un Día Universal del Niño, proclamado por la ONU el 20 de noviembre, México mantiene su propia fecha en abril como una tradición profundamente arraigada.

Voces

En este contexto, la memoria infantil revive en los adultos, para algunos, se trata de juguetes; para otros, de tiempo, amor o experiencias que no vivieron.

Adriana Jonapá Martínez mencionó que siempre soñó con tener un castillo de Barbie, pero no tuvo la oportunidad.

“De niña me hubiera gustado tener un castillo, porque me llamaban mucho la atención y veía que mis amiguitos lo tenían y yo no”, explicó.

También señaló que siempre busca celebrar este día con sus hijos, ya que la niñez es una parte primordial de la vida de cada persona.

“Cuando tengo la oportunidad de darles algún regalo a mis hijos, lo hago; cuando no puedo trato de darles un día especial en familia, vemos películas. Siempre lo celebramos, ya que la niñez es una etapa importante en la vida de cada persona y es algo que les va a quedar marcado para siempre”, añadió.

Por otro lado, Teresa Sánchez López mencionó que de niña siempre quiso tener un oso de peluche y ahora tiene la oportunidad no solo de dárselo a sus hijos, sino también a ella misma.

“Me hubiera encantado tener un oso de peluche, ahora puedo regalárselo a mis hijos, pero también me lo regalé a mí en su momento. Siempre he dicho que dándole a nuestros hijos algo que no tuvimos es una forma de sanar esas grietas en el corazón”, explicó.

Asimismo, Sánchez López recalcó lo importante va más allá de lo material, cuando se trata de demostrar cariño.

“Más allá de regalar algún juguete a los niños, lo primordial es dejarles recuerdos que queden en el corazón y en la mente cuando crezcan”, aclaró.

Para Brenda Gómez Pérez esta celebración actualmente se festeja de distinta manera, ya que en comparación con generaciones anteriores existe una mayor posibilidad económica.

Finalmente, Gómez Pérez mencionó que el cariño hacia los niños debe demostrarse todos los días, no solo en fechas célebres como el Día del Niño.

“Es importante demostrarles cariño y pasar tiempo con ellos todos los días. No se trata solo de dar un regalo y ya, hay que ofrecerles calidad de tiempo y mucho amor”, concluyó.