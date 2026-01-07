Regalos y niños felices en Festival del Día de Reyes

Unos mil 500 capitalinos disfrutaron del Festival del Día de Reyes, organizado por el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Entre rifas, regalos, juegos, show musical y juegos mecánicos gratis, chicos y grandes disfrutaron junto a las autoridades capitalinas de una celebración familiar que busca mantener vigente el espíritu de comunión.

Las actividades iniciaron a las cuatro de la tarde en la calle Central entre avenida Central y 2.ª Norte de la capital del estado este 6 de enero, en conmemoración del Día de Reyes, con un show infantil y actividades de concurso para los infantes.

Festejos

Así, en un ambiente de alegría, con temperatura cálida y viento fresco principalmente niños disfrutaron de los juegos mecánicos colocados desde la pasada Fiesta de Navidad.

El alcalde Ángel Torres Culebro, junto a autoridades del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, encabezaron la rifa de algunas bicicletas entre las familias que se dieron cita en el Centro de la capital de la entidad.

En el mismo acto, se ofrecieron juegos mecánicos para los niños que acudieron en su mayoría acompañados de sus padres al espacio habilitado en la capital de la ciudad.

En su menaje, el alcalde Ángel Torres llamó a la ciudadanía a estar unida, labor que desde sus casas, trabajos u oficios sirve en la construcción de un mejor Tuxtla, pues dijo es tiempo de colaborar con el gobernador Eduardo Ramírez para tener una mejor capital.