Regidora de Cacahoatán aclara situación legal

Ante lo que considera como una campaña de desprestigio en su contra, la regidora plurinominal por Morena en el Ayuntamiento de Cacahoatán, Brenda Elizabeth Meza, aclaró la situación en torno a señalamientos infundados relacionados con una huerta de mango en instalaciones del Polo de Desarrollo para el Bienestar de Puerto Madero, y agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras la difusión de información falsa y tergiversada en su contra.

La regidora señaló que los señalamientos difundidos en medios electrónicos y redes sociales corresponden a contenido manipulado de manera deliberada, generado con el propósito de desinformar y responder a intereses ajenos a la verdad, utilizando hechos fuera de contexto y titulares sensacionalistas para generar interacción y confusión.

Ataque mediático

Expuso que fue víctima de un ataque mediático violento, el cual atentó contra su integridad, dignidad y seguridad, particularmente en su calidad de mujer que participa en la vida pública y política; se trata de situaciones relacionadas con su actividad profesional en las que no existe sustento ni denuncia alguna, solo puntos de vista de personas mal intencionadas.

Asimismo, aclaró que no se encuentra sujeta a ninguna investigación ni auditoría por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y reiteró que, en caso de ser requerida, acudirá conforme a lo establecido por la ley y apegada a derecho.

Finalmente, refrendó su compromiso de continuar desempeñándose con ética, profesionalismo y honradez en su cargo como regidora de representación proporcional por el partido Morena, guiada por los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar.