Registra Chamula tornado de montaña

Un tornado de montaña, sin reportes de daños humanos hasta el cierre de la información, fue el que se registró la tarde de este domingo en el municipio de San Juan Chamula.

De acuerdo con el reporte ciudadano, el fenómeno meteorológico ocurrió a las 12:40 de la tarde.

Según el técnico académico de Ecosur, Juan Carlos Velasco Santos, "este sería el primer registro de este tipo de fenómeno en zona de Montaña en el estado de Chiapas".

El torbellino fue captado en video, en el cual se aprecia una columna de aire en rotación bajando de una nube sobre el cerro boscoso, acompañado de lluvias en la región; hasta el momento no se reporta afectación alguna a su paso.

Zona

Este fenómeno ocurrió en zona alta, arriba de dos mil 200 metros sobre el nivel del mar (SNM), lugar donde este tornado se formó rápido por el choque de aire frío y caliente en los Altos.

"Fue de corta duración, pero es señal de la inestabilidad que hay ahorita en los Altos de Chiapas", coincidieron expertos en la materia.

El especialista señaló que este tipo de fenómeno es similar al ocurrido hace unos días en Utah, Estados Unidos, donde se formó un tornado de montaña bajo condiciones de inestabilidad atmosférica.