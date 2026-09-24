Registra Chiapas 38 defunciones maternas

Chiapas es la segunda entidad con más muertes maternas en México. Al corte de la semana epidemiológica 37 de 2026 suma 38 defunciones, solo por debajo del Estado de México que registra 40.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud reporta 322 defunciones maternas, una disminución del 10.3 % en comparación con las 359 registradas en el mismo periodo de 2025.

La Razón de Mortalidad Materna (RMM) preliminar nacional se calcula en 22.7 defunciones por cada cien mil nacimientos estimados, una reducción del 9.2 % respecto al año anterior.

Las entidades que concentran el mayor número de casos son el Estado de México (40), Chiapas (38), Puebla (21), Guerrero (17) y la Ciudad de México (16). En conjunto, estas cinco entidades representan el 41.0 % del total nacional.

Causas

El boletín de la Dirección General de Epidemiología detalla que las principales causas de muerte materna son la hemorragia del embarazo, parto y puerperio (17.7 %), la enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria (15.5 %) y el aborto (14.6 %).

En Chiapas, de las 38 defunciones, 27 ocurrieron sin atención en institución o en otras, siete en el IMSS y dos en IMSS-Bienestar.

A nivel nacional, el informe destaca que el 35.1 % de las defunciones (113 casos) se concentran en IMSS-Bienestar.

El promedio de oportunidad en la notificación por parte de las entidades es de 5.5 días después de la defunción.