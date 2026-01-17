Registra Chiapas casos de hipotermia e intoxicación

Debido a las bajas temperaturas que se están registrando en algunas zonas a consecuencia de los frentes fríos, Chiapas es uno de los estados que ha reportado casos de intoxicación por monóxido de carbono y hasta hipotermia.

El Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, publicado en la Dirección General de Epidemiología (DGE), reveló que en la temporada son 21 casos notificados con 6 fallecimientos.

Defunciones

Los datos muestran que sobre las defunciones, el porcentaje mayor se relacionó con un 83.3 % por intoxicación de monóxido de carbono y el resto fue por hipotermia.

La información, de la semana uno de este año en esta temporada de frío, relata que fueron siete estados que han reportado casos en esta época invernal.

Incluso, se detalló que como parte de los efectos del frente frío número 28, algunas partes del país fueron pronosticadas con descensos en el termómetro con hasta -15 grados, y en algunos puntos de Chiapas con 0 y hasta 5 °C.

Casos

De los 21 casos que se han notificado por frío, solo dos estuvieron asociados a hipotermia y se ubicaron en Chiapas y Chihuahua.

Los otros registros fueron vinculados intoxicación por monóxido de carbono y sumaron 19, distribuidos en Veracruz (6), Sonora (5), Chiapas (2), Nuevo León (3) y Chihuahua, Baja California y Querétaro con un caso cada uno. Morelos solo reportó un incidente, pero por quemadura.

En el tema de las defunciones, las seis muertes aparecieron en Chiapas, Nuevo León y Veracruz. A nivel local el caso fue por hipotermia e intoxicación por monóxido de carbono.

Nuevo León y Veracruz fueron estados que tuvieron las defunciones debido a la intoxicación por monóxido de carbono.