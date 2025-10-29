Registra Chiapas cinco nuevos casos de miasis

A 60 se incrementaron los casos de miasis de gusano barrenado (GBG) en humanos en el estado de Chiapas al sumar cinco enfermos en la última semana, de los cuales cuatro permanecen hospitalizados y uno con tratamiento ambulatorio.

De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, los nuevos casos se ubicaron en los municipios de Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Tuzantán, Tapachula y Comitán de Domínguez.

Hombres infectados

De los infectados todos son hombres de entre 32 y 89 años, dos no presentaban ningún padecimiento adicional, según reveló la dependencia en su informe con reporte al 24 de octubre.

Especialistas señalan que la infestación de miasis en humanos causados por la mosca que transmite el gusano barrenador, se debe principalmente a la falta de higiene de heridas, en donde el insecto deposita sus huevecillos y estos se convierten en gusanos.

En el país ya suman 67 los casos, ya que en Campeche y Yucatán tienen tres cada uno, así como Tabasco con uno.

Se estableció que el personal de Salud mantiene la búsqueda intencionada de casos en todo el territorio estatal, además que al presentarse algún infectado se realizan las pruebas en el Laboratorio Estatal y se corrobora en el Instituto Nacional de Vigilancia Epidemiológica.