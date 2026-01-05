Registra Chiapas descenso en feminicidios: Colectiva

La Colectiva 50+1 Chiapas reportó 31 feminicidios en 2025, una disminución respecto a los tres años anteriores. La capital chiapaneca encabeza la lista de municipios con más casos, mientras que tres víctimas eran menores de edad y cinco permanecen sin identificar.

De acuerdo con el corte realizado al 19 de diciembre por la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50+1 Chiapas, la entidad registró un total de 31 feminicidios, cifra menor a la reportada en los tres años previos.

Tendencia a la baja

Según el comparativo presentado por la colectiva, en 2022 se documentaron 39 casos, en 2023 fueron 36 y en 2024 la cifra ascendió a 40.

El registro de este año representa una tendencia a la baja, aunque las organizaciones advierten que la disminución no implica una resolución estructural del problema.

Los municipios con mayor incidencia durante el periodo de enero a diciembre de 2025 fueron Tuxtla Gutiérrez, con seis feminicidios; Tapachula, Chamula y Mapastepec, con tres cada uno; así como Comitán y Ocosingo, con dos casos reportados en cada municipio.

La colectiva 50+1 Chiapas detalló que, de los 31 feminicidios contabilizados, tres corresponden a menores de edad, mientras que cinco víctimas permanecen sin identificar.

Vacíos institucionales

Además, se registraron 17 carpetas judicializadas y nueve casos sin comunicado oficial, lo que refleja vacíos institucionales en el seguimiento y difusión de la información.

El mes de junio fue identificado como el más violento del año, con seis feminicidios, lo que mantiene la alerta sobre la persistencia de patrones críticos en ciertos periodos del calendario.

La organización reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección para las mujeres en todo el estado, así como mejorar la coordinación entre autoridades para garantizar el acceso a la justicia y evitar que la disminución de cifras sea interpretada como un logro definitivo.