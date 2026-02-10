Registra Chiapas disminución en casos de sarampión

Gracias al trabajo en territorio, en lo que va del presente año Chiapas ha logrado disminuir en un 48 por ciento el número de casos confirmados de sarampión, en comparación con las últimas tres semanas de diciembre de 2025.

La Secretaría de Salud (SSA) del estado informa que del 24 de febrero de 2025 al 4 de febrero de 2026 se tiene un acumulado de 479 casos confirmados, los cuales se han registrado en 52 municipios de la entidad, la mayoría de ellos de la Región Altos Tsotsil-Tseltal, donde la incidencia ha disminuido en un 66 por ciento durante el presente año.

Respecto a la estrategia de bloqueos vacunales, la dependencia estatal actualiza que de enero de 2025 al 30 de enero de 2026 se han aplicado un millón 42 mil 544 dosis de vacunas SRP y SR, lo que ubica a Chiapas en el segundo lugar a nivel nacional.

Cercos epidemiológicos

Con relación a los cercos epidemiológicos, a la fecha se han visitado 148 mil 387 viviendas de dos mil 107 localidades a nivel estatal; el 54 por ciento de las casas intervenidas se localizan en la Región Altos Tsotsil-Tseltal. Con la finalidad de fortalecer la barrera sanitaria se ha abarcado un mayor número de manzanas de las que establece la normatividad en la materia.

La SSA destaca que en colaboración con la organización no gubernamental Medical Impact se ha logrado intervenir en las localidades más alejadas, como Jucnil y Chancolom del municipio de San Juan Cancuc, y Cruztón del municipio de Oxchuc, donde brigadas de vacunación arribaron para proteger a los grupos vulnerables contra el sarampión y completar esquemas.

Asimismo, gracias a que en el gobierno de la Nueva ERA se ha restablecido la seguridad y la paz en la Región Sierra Mariscal, se han podido realizar las actividades correspondientes en las localidades San Juan, Nuevo Morelia y Chemic del municipio de Motozintla.