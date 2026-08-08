Registra Chiapas la tercer inflación más baja del país

La inflación anual en México se ubicó en 3.12 por ciento (%) durante julio de 2026, y en Chiapas, el panorama es favorable al ser el estado con la tercer inflación más baja del país con un 2.1 %, lo que se traduce en un respiro para los bolsillos de las familias.

De acuerdo con los datos más recientes del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicados este viernes, Chiapas se posicionó como la entidad con el comportamiento más favorable, al reportar una variación mensual de -0.35 % en el precio de los productos de uso diario.

A nivel de ciudades, Tuxtla Gutiérrez fue la urbe con la caída más pronunciada en sus precios al registrar una variación de -0.45 %, seguida por Acapulco de Juárez en Guerrero (-0.44 %).

El huevo, a la baja

Es de destacar que en los genéricos, con mayor caída, el huevo redujo su precio un 31.71 %, en el centro de Tuxtla, en algunos locales, el cono alcanzó un precio menor a los 50 pesos el cono.

El comportamiento favorable en Chiapas se explica en gran medida por la disminución de 0.67 por ciento en el índice de precios no subyacente, que incluye productos agropecuarios y energéticos, impulsado principalmente por una caída de 3.11 % en los precios de frutas y verduras.

Básicos

El jitomate fue el producto que más contribuyó a la baja con una reducción de 29.20 % en su precio, mientras que la cebolla presentó un incremento de 18.97 %.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, registró un incremento mensual de 0.23 % a nivel nacional, con las mercancías subiendo 0.19 por ciento y los servicios 0.26 %.

Los productos que mostraron las mayores incidencias positivas en el INPC nacional fueron: La cebolla, con un alza de 18.97 %; la vivienda propia con 0.26 % y las loncherías, fondas, torterías y taquerías con 0.37 %.

En contraste, además del jitomate, el gas doméstico LP bajó 1.00 por ciento y los automóviles disminuyeron 0.54 por ciento.