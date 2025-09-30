Registra Chiapas más de 3 mil casos de GBG

Del 21 de noviembre de 2024 y hasta el 13 de septiembre de 2025, se confirmaron seis mil 703 casos de gusano barrenador de ganado (GBG), siendo la semana epidemiológica número 34 la que presenta más prevalencia, con 400. Solo en Chiapas se han detectado tres mil 474 casos.

De acuerdo con el boletín informativo digital de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales (CPA), en nuestra entidad los casos se concentran principalmente en Ocosingo (314), Benemérito de las Américas (212), Tonalá (198), Pijijiapan (169) y Tapachula (184).

Refiere que del total general, cinco mil 258 se han identificado en bovinos, 636 en caninos, 328 en equinos, 3O3 en porcinos 146 en ovinos, 15 en caprinos, siete en felinos, seis en aves de corral, dos en animales en cautiverio y dos en aves silvestres.