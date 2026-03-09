Registra Chiapas menor participación económica femenina

El estado registró la menor participación económica de mujeres en todo el país, con apenas 32.5 por ciento, una cifra considerablemente inferior a la de otras entidades como Baja California Sur, donde este indicador alcanzó 55.8 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que solo 32.5 por ciento de las mujeres en edad laboral participa en actividades económicas en la entidad, cifra muy por debajo del promedio nacional de 45.7 por ciento.

Las estadísticas fueron difundidas en el marco del Día Internacional de la Mujer y muestran que, a nivel nacional, las mujeres representan 53.1 por ciento de la población de 15 años y más, lo que equivale a una mayoría dentro de los 103.1 millones de personas que integran este grupo de edad en México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENE), durante el tercer trimestre de 2025 la tasa de participación económica femenina en el país se ubicó en 45.7 por ciento, mientras que en los hombres alcanzó 75.1 por ciento, lo que refleja una brecha de 29.4 puntos porcentuales entre ambos.

Distribución

A nivel estatal, las entidades con mayor participación económica femenina fueron Colima, con 56.6 por ciento; Baja California Sur, con 55.8 por ciento; y Ciudad de México, con 54.8 por ciento.

En el otro extremo se encuentran Chiapas, con 32.5 por ciento; Veracruz, con 36.3 por ciento; y Zacatecas, con 40.7 por ciento.

En el caso de la brecha ampliada de empleo, que integra a la población desocupada, subocupada o disponible para trabajar, para las mujeres esta brecha alcanzó 20.8 por ciento, mientras que entre los hombres fue de 14.3 por ciento.

Asimismo, entre 2015 y 2025, la proporción de mujeres de 15 años y más con estudios de nivel medio superior y superior pasó de 27.2 a 38.3 por ciento, mientras que el porcentaje con primaria incompleta disminuyó de 17.0 a 11.7 por ciento en el mismo periodo.