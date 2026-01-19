Registra Huixtla sismo de magnitud 4.1

Huixtla fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.1 que sorprendió este 18 de enero a los habitantes del estado de Chiapas a las 16:23 horas.

El temblor ocurrió 70 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 46.2 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El lugar exacto donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 14.695 grados de latitud y -92.937 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por el temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

Además, es importante precisar que los sismos no se pueden predecir, no existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

México

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud, por lo que resultan imperceptibles.

El país está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber, a pesar de ser los más recordados no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787, con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de seis kilómetros tierra adentro.