Registra la entidad baja en homicidios dolosos

Durante el primer mes de 2026, Chiapas contabilizó 28 víctimas de homicidio doloso, una cifra que refleja una reducción del 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 31 casos, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el comparativo oficial, en el primer mes del presente año se contabilizaron tres víctimas menos que en enero del año anterior, lo que marca una ligera baja en la incidencia de este delito de alto impacto.

En la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, se han registrado tres homicidios dolosos del 1 de enero a la fecha.

Estos hechos están vinculados con un hallazgo el pasado 29 de enero en el Parque Recreativo Caña Hueca.

Días después, autoridades localizaron restos humanos al interior de bolsas de plástico a un costado de la carretera libre federal libramiento Sur Dr. Manuel Velasco Suárez, a la altura de la entrada al ejido Francisco Villa.Investigaciones

Las investigaciones preliminares indicaron que los homicidios estarían relacionados con una disputa entre grupos antagónicos dedicados al narcomenudeo.

Al respecto, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que ya fueron detenidas dos personas presuntamente vinculadas con el hallazgo de los restos humanos en Caña Hueca.

Por otro lado, el estado cerró 2025 con un acumulado de 369 víctimas de homicidio doloso.

En años previos, la incidencia anual fue de 894 casos en 2024; 571 en 2023; 428 en 2022; 502 en 2021; y 467 en 2020, lo que representa más de 3 mil 200 víctimas entre 2020 y 2025.