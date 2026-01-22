Registra la entidad dos feminicidios

En los primeros 22 días del 2026, la entidad ha registrado dos muertes violentas de mujeres, casos que son investigados bajo el protocolo de feminicidio por las autoridades correspondientes.

El primer caso ocurrió a inicios de mes en el municipio de Ocosingo, donde fue hallada sin vida la joven abogada Fátima en su domicilio. El más reciente sucedió el pasado 19 de enero en las inmediaciones del Centro Penitenciario El Amate, en Cintalapa, donde se encontró el cuerpo de una mujer con signos de violencia.

Ante estos hechos, la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la colectiva 50 más 1 Chiapas manifestó su preocupación y recalcó la necesidad de que las investigaciones por muertes violentas se realicen con estricta perspectiva de género.

Llaman a fortalecer acciones de prevención

Asimismo, solicitó una revisión exhaustiva de las estrategias de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, con el fin de fortalecer las acciones para prevenir y atender esta problemática.

Las autoridades estatales han señalado que mantienen un canal de diálogo permanente con organizaciones y colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, con el objetivo de fortalecer las estrategias interinstitucionales.

De acuerdo a las autoridades de gobierno, una de los principales objetivos de este año será priorizar los casos que involucren violencia de género, así como la investigación con profesionalismo, perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos de las víctimas y sus familias.