Registra repunte de 18 % el sector restaurantero

La industria restaurantera en Chiapas registró un crecimiento del 18 por ciento durante la temporada de verano de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, una cifra que supera ampliamente los promedios nacionales e internacionales y que refleja la recuperación del sector en la entidad, informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, Cristhian Pérez.

En entrevista, el líder del sector gastronómico detalló que este repunte representa un avance significativo si se considera que en 2025, derivado de la ola de violencia que afectó a la entidad en la pasada administración, el crecimiento no alcanzó ni el 10 por ciento.

“El año pasado todavía se manejaban diferentes factores que empezaban a favorecer el sector, pero no se alcanzaba ni el diez por ciento de repunte”, señaló.

Meta

Pérez confió en que la tendencia positiva continúe y destacó que la meta es alcanzar un crecimiento del 25 por ciento para el cierre del tercer trimestre del año. “Buscamos la manera de generar estrategias que consoliden la comercialización, el posicionamiento y, sobre todo, la derrama a través del segmento de turismo internacional, que nos favorece de manera importante al sector gastronómico”, explicó.

Los principales puntos donde se ha registrado una mayor afluencia de comensales durante este verano son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Palenque, Chiapa de Corzo y Tapachula.

En estas ciudades, el impulso se ha centrado en dos ejes principales: la promoción de bebidas espirituales —con especial énfasis en el Ron Bonampak y el destilado de Comitán— y la difusión de la gastronomía tradicional chiapaneca.

Eventos

El presidente de Canirac adelantó que el sector trabaja en tres pilares fundamentales para seguir impulsando la gastronomía del estado.