Registra Tuxtla la mayor baja de precios del país

Los precios al consumidor en Tuxtla Gutiérrez registraron una disminución de 0.32 por ciento durante la primera quincena de julio de 2026, la mayor caída entre las 55 áreas geográficas donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da seguimiento al comportamiento de los precios en el país, de acuerdo con el más reciente Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Con este resultado, la capital chiapaneca se colocó como la ciudad con la mayor reducción en el costo de bienes y servicios durante el periodo, en contraste con Cuernavaca, Morelos, donde los precios aumentaron 0.92 por ciento, el mayor incremento registrado a nivel nacional.

En el ámbito estatal, Chiapas también encabezó las disminuciones, al reportar una variación de -0.22 por ciento, superando las bajas observadas en Campeche (-0.14 por ciento) y Guerrero (-0.13 por ciento).

Ninguna otra entidad del país presentó una reducción de precios de esa magnitud durante la quincena.

Cifras

A nivel nacional, el INPC registró un incremento de 0.07 por ciento respecto a la quincena anterior, mientras que la inflación anual se ubicó en 3.10 por ciento, cifra inferior al 3.55 por ciento reportado en el mismo periodo de 2025 y dentro del rango objetivo establecido por el Banco de México de tres por ciento con un margen de un punto porcentual.

El Inegi destacó que el aumento quincenal de 0.07 por ciento representa el más moderado para una primera quincena de julio en la última década.

En comparación, en 2024 la variación fue de 0.71 por ciento y en 2025 de 0.15 por ciento.

La disminución observada en los precios estuvo impulsada principalmente por el componente no subyacente, que descendió 0.23 por ciento en la quincena.

Rubros

Dentro de este rubro, las frutas y verduras redujeron su precio en promedio de 1.50 por ciento, mientras que los productos agropecuarios registraron una baja de 0.57 por ciento. Asimismo, los productos pecuarios acumulan una disminución anual de 6.86 por ciento.

En contraste, el componente subyacente, que excluye los productos con mayor volatilidad, aumentó 0.16 por ciento en la quincena y registró una inflación anual de 3.95 por ciento.

Entre los productos con mayores reducciones de precio a nivel nacional destacaron el jitomate, con una baja de 13.18 por ciento; el chile serrano, con 5.17 por ciento; el tomate verde, con 3.24 por ciento; los hoteles, con 3.17 por ciento; y el aguacate, con 2.59 por ciento.

También disminuyeron el precio del gas doméstico LP (-0.50 por ciento) y el servicio de taxi (-0.47 por ciento).

Por el contrario, los mayores incrementos se registraron en el transporte aéreo, que aumentó 12.44 por ciento; los servicios turísticos en paquete, con 6.22 por ciento; y la naranja, con 6.02 por ciento. Además, el pasaje de transporte colectivo subió en promedio 0.70 por ciento y el pollo incrementó su precio 0.73 por ciento.